السكرتير العام المساعد يقود حملة لتطبيق إجراءات كورونا بشرق الإسكندرية

قاد اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بمحافظة الإسكندرية، اليوم، برفقة محارب هيلع رئيس حي شرق، حملة مكبرة بنطاق الحى، تنفيذًا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالمتابعة الدورية للتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء، بنطاق أحياء الثغر.وأسفرت الحملة عن إغلاق وتشميع أحد المراكز التعليمية المخالفة لقرارات مجلس الوزراء، حرصًا على سلامة أبناءنا الطلبة، وتم تحرير ١٥ محضر متنوع ما بين (نقص اشتراطات صحية- رصد بيئى- بيئة- نظافة - إشغال طريق، عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية)، و٣ إنذارات، وتم التحفظ على عينات متنوعة من المواد الغذائية لفحصها والتأكد من سلامتها للاستخدام الآدمى، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، بالإضافة إلى رفع الإشغالات.هذا وتم ضبط أعمال ترميم بأحد المحال التجارية بدون ترخيص، أوقفتها الحملة في الحال وتحفظت على كافة المعدات والأدوات المُستخدمة بالمخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.وخلال الحملة؛ شدد السكرتير المساعد على المحال والمطاعم والكافيهات بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، من حيث الالتزام بارتداء الكمامات، وتواجد جهاز قياس للحرارة، وأدوات للتعقيم، والمطهرات، والنظافة العامة، والتباعد، وذلك لرواد المطاعم والمحال والعاملين بها، حرصا على سلامة المواطنين فى ظل هذه الظروف.شارك فى الحملة ممثلون من الطب البيطرى، مديرية التموين، القوى العاملة، إدارة الرخص مديرية الشئون الصحية، الأمن الصناعى، وإدارة الرخص، المتابعة، إدارة إشغال الطريق، جهاز حماية المستهلك، مديرى وممثلى الإدارات المعنية بالحى.