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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

إحباط تهريب «شيش إلكترونية» بمطار برج العرب

الإثنين 18/يناير/2021 - 07:09 م
إحباط تهريب «شيش
إحباط تهريب «شيش إلكترونية
راندا التوني
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تمكن رجال جمارك مطار برج العرب الدولي، برئاسة مصطفى العربى مدير عام جمارك الموانئ الجوية، من ضبط كمية من الشيش الإلكترونية، بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الإيرادات والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وبناءً على مذكرة معلومات مشتركة مقدمة من كريم الحسيني مسئول قسم الكشف بالأشعة، وعبدالرحيم الأحول مسئول الأمن الجمركي، ومحمود يعقوب رئيس قسم مكافحة التهرب الجمركى التزام، باعتزام الراكب "ا. م. ا" مصرى الجنسية قادم من روسيا ترانزيت إسطنبول على رحلة طائرة الخطوط الجوية التركية، تهريب عدد من الشيش الإلكترونية.

وعند وصول الراكب الذى كان يحمل 3 حقائب كبيرة تم سؤاله عما إذا كان يحمل معه أي بضائع أجنبية ممنوعة أو تستحق سداد ضرائب ورسوم أجاب بالنفى.

وتم تمرير الحقائب على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة مينا رياض مأمور الفحص تحت إشراف إسلام قبارى مدير الإدارة فأفادا بوجود كثافات متماثلة وتم تأكيد الاشتباه.

وبالعرض على محمد علي مرسى مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة لتفتيش أمتعة الراكب مكونة من كارم محمود ومايكل نبيل وعاصم فتحى رئيس القسم، فتبين وجود 100 من أجهزة تسخين التبغ إلكترونيًا "IQOS" (شيش إلكترونية)، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 600 ألف جنيه.

قرر مصطفى العربي مدير عام جمارك الموانئ الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 1 لسنة 2021.
إحباط تهريب «شيش إلكترونية» بمطار برج العرب
إحباط تهريب «شيش إلكترونية» بمطار برج العرب
إحباط تهريب «شيش إلكترونية» بمطار برج العرب
إحباط تهريب «شيش إلكترونية» بمطار برج العرب
إحباط تهريب «شيش إلكترونية» بمطار برج العرب
إحباط تهريب «شيش إلكترونية» بمطار برج العرب

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