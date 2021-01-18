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الإثنين 18 يناير 2021 الموافق 05 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

6581 شخصًا تلقوا الجرعة الثانية من تطعيم كورونا في ألمانيا

الإثنين 18/يناير/2021 - 07:15 م
كورونا في ألمانيا
كورونا في ألمانيا
وكالات
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أفادت البيانات الصادرة من معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض في ألمانيا اليوم الإثنين بأن ما لا يقل عن 6581 شخصًا تلقوا الجرعة الثانية من تطعيم كورونا بعد مضي نحو ثلاثة أسابيع على بدء حملة التطعيم.

واستند المعهد في بياناته إلى التسجيلات الورادة من الولايات حتى الحادية عشرة من صباح اليوم.
وحسب هذه البيانات، فإن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى نحو 1.1 مليون شخص حتى الآن.

وفيما يتعلق بالجرعة الأولى، فقد وصل أعلى معدل لأخذ التطعيم في ولايتي مكلنبورج-فوربومرن وشلزفيج-هولشتاين بـ2.3% لكل ولاية، وفي المقابل تم تسجيل أدنى معدل لهذه الجرعة في ولاية بادن-فورتمبرج بـ1%.

ونظرًا لأن الكمية المتاحة من اللقاح لا تزال محدودة فإنه يتم إعطاء الأولوية في أخذ التطعيم لنزلاء دور الرعاية والشرائح المهنية مثل الأطباء وأطقم التمريض.

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