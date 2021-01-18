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الإثنين 18 يناير 2021 الموافق 05 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اندلاع أعمال عنف لليوم الثالث في دارفور

الإثنين 18/يناير/2021 - 07:14 م
أعمال عنف لليوم
أعمال عنف لليوم الثالث في دارفور
وكالات
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قال سكان إن مقاتلي ميليشيات شنوا هجوما دمويا على دارفور بالسودان اليوم الإثنين في حين قال أطباء إن عدد القتلى في هجوم سابق منفصل بدأ قبل يومين في المنطقة زاد لأكثر من مئة قتيل.

ويزيد تصاعد العنف من المخاوف المتعلقة برحيل قوات حفظ السلام الدولية التي أوقفت دورياتها في دارفور يوم الأول من يناير قبيل انسحابها الكامل واستبدالها بقوات سودانية.

ووقع أحدث هجوم قرب بلدة قريضة حيث قال اثنان من السكان إن ميليشيات من العرب هاجمت أفرادا من قبيلة الفلاتة.

وقال محمد صالح أحد السكان لرويترز إنه أحصى 47 قتيلا، مضيفا أن سبب الهجوم لم يتضح بعد.

وشهدت قريضة اشتباكات دموية كذلك في شهر ديسمبر بين أفراد من قبيلتي المساليت والفلاتة.

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