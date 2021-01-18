4 وفيات و259 إصابة بكورونا في الجزائر

أعلن مسئول في وزارة الصحة الجزائرية اليوم الإثنين، عن رصد 259 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الأخيرة بزيادة 37 حالة عن حصيلة اليوم السابق، ليبلغ بذلك مجموع الإصابات 104092.وكشف جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا في اللقاء الصحفي اليومي، عن تسجيل 4 وفيات جديدة بانخفاض حالة واحدة عن يوم أمس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2840.وأبرز فورار تعافي 193 حالة جديدة، ليصل بذلك عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء إلى 70 ألفًا و807.