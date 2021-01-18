صناع مدينة دمياط للأثاث يشاركون بمعرض التضامن في أسيوط

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعًا اليوم الاثنين، مع المهندس عمرو فتحى الرئيس التنفيذي لشركة مدينة دمياط للأثاث، وذلك لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بفتح آفاق تسويقية جديدة لمنتجات المدينة، وإشراك الصناع ببعض المبادرات خلال الفترة القادمة وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن.وناقشت "المحافظ" آليات مشاركة مدينة دمياط للأثاث بالمعرض الذى ستقيمه وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة أسيوط مطلع فبراير القادم، وذلك على غرار ما تم تنفيذه بمحافظة المنيا نوفمبر الماضي، للترويج لمنتجات الأثاث الدمياطى على المستوى المحلى، وكذا إشراك الصناع بالمدينة بمبادرات فرش الوحدات السكنية ببعض مشروعات تطوير المناطق العشوائية التى تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي، إذ أكدت "الدكتورة منال عوض" أنه سيتم تشكيل لجنة لتلقى الطلبات، واختيار الصناع الراغبين فى المشاركة.وأكدت "محافظ دمياط" حرص المحافظة وكافة الأجهزة المعنية على فتح أسواق جديدة لمنتجات الصناع بمدينة دمياط للأثاث، واستعادة مكانة الأثاث الدمياطى بخريطة الصناعة المحلية وانطلاقها نحو العالمية.