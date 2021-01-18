أحمد زاهر وحسين فهمي يستعدان لتصوير فيلم «الفارس»

يواصل الفنان أحمد زاهر تحضيرات فيلم "الفارس"، الذي يعد ثاني بطولاته المطلقة في السينما، بعد النجاح الكبير الذي حققه بفيلم "زنزانة 7" مؤخرًا، ويتعاون فيه مع نفس منتج فيلمه الأخير، ومن تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبدالعزيز، ويشارك الفنان حسين فهمي بطولة الفيلم بجانب أحمد زاهر.ويقوم صناع الفيلم حاليًا ببروفات وتحضيرات وترشيح باقي أبطال الفيلم، ليبدأ تصويره خلال الفترة المقبلة لعرضه في موسم عيد الفطر المقبل.ويعرض لـ أحمد زاهر حاليًا مسلسل "لؤلؤ" الذي يشارك بطولته بجانب مي عمر، ويحقق العمل نجاحا جماهيريا كبيرا، وهو من تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبدالسلام.