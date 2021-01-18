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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

اضبط إشارة تردد قناه cbc دراما الجديد 2021 على النايل سات

الإثنين 18/يناير/2021 - 07:48 م
جريدة الدستور
نعمات مدحت
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تستمر عمليات البحث حول تردد قناة cbc دراما الجديد 2021 على النايل سات، وذلك بالبحث عنها على محركات البحث، منذ بداية تغيير تردد القنوات الذي بدأ في أول يناير الجاري مع بداية العام الميلادي الجديد، حيث تضم المجموعة عدد من القنوات سي بي سي دراما، وسي بي سي إكسترا نيوز، حيث تبث عدد من الرامج التي تهم المواطن البسيط.

تردد قناة cbc دراما الجديد 2021

وينشر "الدستور" تردد قناة cbc دراما الجديد 2021 على القمر الصناعي نايل سات وهو: 11785، استقطاب أفقى، معدل ترميز 27500، وأما عامل تصحيح خطأ 56، وتحظى القناة بمشاهدة عالية خلال هذه الفترة لأنها تقوم بعرض مسلسل"ضربة معلم" للفنان محمد رجب، والذي شهد تفاعلا كبيرًا وإقبالا خضما من قبل المشاهد خلال هذه الأيام.

طرق مشاهدة قناة سي بي سي
وحددت القناة عدة طرق لمن يرغب أن يشاهدها من الجمهور، حيث يستطيع المواطن متابعة البث المباشر لقناة CBC، عن طريق استخدام كاميرا هاتف المحمول الخاص به لمشاهدة القناة من خلال مسح الـQR Code، كما يمكنه متابعة البث المباشر أيضًا عن طريق رابط  القناة على يوتيوب من "هنا". 

طريقة ضبط التردد الجديد لقناة CBC 

ويمكن للمواطن الذي لا يعرف كيفية ضبط تردد قناة CBC الجديد اتباع الخطوات التالية وهي: 

1-تشغيل التليفزيون والريسيفر، والضغط على زر Menu أو القائمة.

2- ثم بعد ذلك يقوم المواطن بالضغط على كلمة خيارات التي توجد في قائمة الريسيفر Options من القائمة، ويختار تثبيت أو Installation.

2- يستحسن للمواطن الذي يقوم بضبط القناة أن يختار تثبيت يدوي أو Manual Installation.

3- ثم يقوم بعد ذلك باختيار القمر Nilesat/ Arabsat من قائمة الأقمار Sat Menu.

4- يدخل الفرد التردد كتابة السالف ذكره، ويختار رأسي V أو أفقي H.

5- ثم يختار معدل الترميز 27500 ثم اضغط على موافق Ok.

6- وفي الخطوة الأخيرة يقوم المواطن باالضغط على كلمة حفظ أو Save. 

وبعد معرفة تردد قناه cbc دراما الجديد 2021 يشار إلى أن القناة تعرض عدد من الأفلام والمسلسلات، إضافة إلى البرامج الدينية والترفيهية والرياضية وبرامج الطبخ التي تهم المواطن البسيط وتناقش قضاياه.

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