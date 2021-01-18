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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

وزير التنمية المحلية يرد على أسئلة محمود بدر حول تراخيص البناء

الإثنين 18/يناير/2021 - 07:06 م
اللواء محمود شعراوي
اللواء محمود شعراوي
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
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رد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، على ما جاء بكلمة النائب محمود بدر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول طلبه استثناء من صدرت لهم رخصة بالبناء قبل صدور قرار مجلس الوزراء بوقف البناء، مؤكدًا أنه سيقوم بالتنبيه على المحافظين بسرعة الموافقة على تنفيذ ما ورد في الترخيص.

كما رد الوزير على سؤال النائب حول التحول للامركزية طبقًا لما ورد في الدستور، مؤكدا أن الدولة تقوم بمجهود كبير في هذا الصدد رغم كل المعوقات الموجودة.

وكان النائب محمود بدر تحدث أمام الجلسة العامة حول عدد من الموضوعات كان أبرزها ضرورة سرعة إنهاء الشروط والضوابط الجديدة لعودة البناء مرة أخرى، وكذلك وجوب التفرقة بين الاشتراطات الموجودة في القاهرة وفي المدن الأخرى.

كما طالب النائب بضرورة تفعيل مواد الدستور حول اللامركزية وضرورة استثناء أصحاب التراخيص القديمة من قيود وقف البناء.

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