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الإثنين 18 يناير 2021 الموافق 05 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إطلاق اسمى «المشير طنطاوى» و«أحمد منسى» على مركز شباب وميدان فى الإسكندرية

الإثنين 18/يناير/2021 - 07:09 م
اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف
هبه عويضه
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وافق المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية برئاسة اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الإثنين، على إطلاق اسم المشير حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة المصرية، وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، على "مركز شباب السيوف ٢" اعترافا بالدور الجليل الذي قدمه لخدمة الوطن خلال فترات مختلفة.

كما وافق المجلس التنفيذي للمحافظة على إطلاق اسم الشهيد العقيد أحمد منسي على ميدان السيوف شماعة "ميدان المطافي"، وكذا إطلاق اسم الشهيد أحمد مبروك الخطيب على مدرسة العامرية الابتدائية، مؤكدًا أن أقل ما يمكننا تقديمه لشهدائنا هو تخليد ذكراهم بأن نطلقها على الشوارع والمدارس.

كما أطلق المجلس اسم النائب عبد المنعم راغب ضيف الله على مبنى المجمع الطبي المتكامل داخل مستشفى العامرية العام لما قام به من جهود كبيرة في تدعيم المبنى بالمعدات الطبية لخدمة أهالي العامرية.

ووافق المجلس على تعديل اسم مدرسة الأشرم للتعليم الأساسي بمنطقة الدريسة إلى مدرسة زهور المستقبل للتعليم الأساسي بإدارة وسط التعليمية.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية المنعقدة اليوم، لمناقشة جدول أعمال المجلس وأهم القضايا التي تهم المواطن السكندري، وفتح قناة حوار وتواصل مباشر مع تنفيذي ومسئولي المحافظة، وذلك بحضور الدكتور أحمد جمال، نائب المحافظ، والدكتورة جاكلين عازر، نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام، سكرتير عام المحافظة، واللواء خالد جمعة، سكرتير عام مساعد المحافظة، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات، ورؤساء شركة الكهرباء والمياه والصرف الصحي، ورؤساء الأحياء وجميع الجهات التنفيذية بالمحافظة.
إطلاق اسمى «المشير طنطاوى» و«أحمد منسى» على مركز شباب وميدان فى الإسكندرية
إطلاق اسمى «المشير طنطاوى» و«أحمد منسى» على مركز شباب وميدان فى الإسكندرية
إطلاق اسمى «المشير طنطاوى» و«أحمد منسى» على مركز شباب وميدان فى الإسكندرية
إطلاق اسمى «المشير طنطاوى» و«أحمد منسى» على مركز شباب وميدان فى الإسكندرية
إطلاق اسمى «المشير طنطاوى» و«أحمد منسى» على مركز شباب وميدان فى الإسكندرية
إطلاق اسمى «المشير طنطاوى» و«أحمد منسى» على مركز شباب وميدان فى الإسكندرية
إطلاق اسمى «المشير طنطاوى» و«أحمد منسى» على مركز شباب وميدان فى الإسكندرية
إطلاق اسمى «المشير طنطاوى» و«أحمد منسى» على مركز شباب وميدان فى الإسكندرية
إطلاق اسمى «المشير طنطاوى» و«أحمد منسى» على مركز شباب وميدان فى الإسكندرية
إطلاق اسمى «المشير طنطاوى» و«أحمد منسى» على مركز شباب وميدان فى الإسكندرية

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