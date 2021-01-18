إطلاق اسمى «المشير طنطاوى» و«أحمد منسى» على مركز شباب وميدان فى الإسكندرية
الإثنين 18/يناير/2021 - 07:09 م
هبه عويضهطباعة
وافق المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية برئاسة اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الإثنين، على إطلاق اسم المشير حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة المصرية، وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، على "مركز شباب السيوف ٢" اعترافا بالدور الجليل الذي قدمه لخدمة الوطن خلال فترات مختلفة.
كما وافق المجلس التنفيذي للمحافظة على إطلاق اسم الشهيد العقيد أحمد منسي على ميدان السيوف شماعة "ميدان المطافي"، وكذا إطلاق اسم الشهيد أحمد مبروك الخطيب على مدرسة العامرية الابتدائية، مؤكدًا أن أقل ما يمكننا تقديمه لشهدائنا هو تخليد ذكراهم بأن نطلقها على الشوارع والمدارس.
كما أطلق المجلس اسم النائب عبد المنعم راغب ضيف الله على مبنى المجمع الطبي المتكامل داخل مستشفى العامرية العام لما قام به من جهود كبيرة في تدعيم المبنى بالمعدات الطبية لخدمة أهالي العامرية.
ووافق المجلس على تعديل اسم مدرسة الأشرم للتعليم الأساسي بمنطقة الدريسة إلى مدرسة زهور المستقبل للتعليم الأساسي بإدارة وسط التعليمية.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية المنعقدة اليوم، لمناقشة جدول أعمال المجلس وأهم القضايا التي تهم المواطن السكندري، وفتح قناة حوار وتواصل مباشر مع تنفيذي ومسئولي المحافظة، وذلك بحضور الدكتور أحمد جمال، نائب المحافظ، والدكتورة جاكلين عازر، نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام، سكرتير عام المحافظة، واللواء خالد جمعة، سكرتير عام مساعد المحافظة، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات، ورؤساء شركة الكهرباء والمياه والصرف الصحي، ورؤساء الأحياء وجميع الجهات التنفيذية بالمحافظة.
كما وافق المجلس التنفيذي للمحافظة على إطلاق اسم الشهيد العقيد أحمد منسي على ميدان السيوف شماعة "ميدان المطافي"، وكذا إطلاق اسم الشهيد أحمد مبروك الخطيب على مدرسة العامرية الابتدائية، مؤكدًا أن أقل ما يمكننا تقديمه لشهدائنا هو تخليد ذكراهم بأن نطلقها على الشوارع والمدارس.
كما أطلق المجلس اسم النائب عبد المنعم راغب ضيف الله على مبنى المجمع الطبي المتكامل داخل مستشفى العامرية العام لما قام به من جهود كبيرة في تدعيم المبنى بالمعدات الطبية لخدمة أهالي العامرية.
ووافق المجلس على تعديل اسم مدرسة الأشرم للتعليم الأساسي بمنطقة الدريسة إلى مدرسة زهور المستقبل للتعليم الأساسي بإدارة وسط التعليمية.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية المنعقدة اليوم، لمناقشة جدول أعمال المجلس وأهم القضايا التي تهم المواطن السكندري، وفتح قناة حوار وتواصل مباشر مع تنفيذي ومسئولي المحافظة، وذلك بحضور الدكتور أحمد جمال، نائب المحافظ، والدكتورة جاكلين عازر، نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام، سكرتير عام المحافظة، واللواء خالد جمعة، سكرتير عام مساعد المحافظة، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات، ورؤساء شركة الكهرباء والمياه والصرف الصحي، ورؤساء الأحياء وجميع الجهات التنفيذية بالمحافظة.
إطلاق اسمى «المشير طنطاوى» و«أحمد منسى» على مركز شباب وميدان فى الإسكندرية
إطلاق اسمى «المشير طنطاوى» و«أحمد منسى» على مركز شباب وميدان فى الإسكندرية
إطلاق اسمى «المشير طنطاوى» و«أحمد منسى» على مركز شباب وميدان فى الإسكندرية
إطلاق اسمى «المشير طنطاوى» و«أحمد منسى» على مركز شباب وميدان فى الإسكندرية
إطلاق اسمى «المشير طنطاوى» و«أحمد منسى» على مركز شباب وميدان فى الإسكندرية
إطلاق اسمى «المشير طنطاوى» و«أحمد منسى» على مركز شباب وميدان فى الإسكندرية
إطلاق اسمى «المشير طنطاوى» و«أحمد منسى» على مركز شباب وميدان فى الإسكندرية
إطلاق اسمى «المشير طنطاوى» و«أحمد منسى» على مركز شباب وميدان فى الإسكندرية
إطلاق اسمى «المشير طنطاوى» و«أحمد منسى» على مركز شباب وميدان فى الإسكندرية
إطلاق اسمى «المشير طنطاوى» و«أحمد منسى» على مركز شباب وميدان فى الإسكندرية