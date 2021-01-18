صندوق النقد: درجة كبيرة من الغموض تكتنف آفاق الاقتصاد العالمي

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا اليوم الإثنين، إن غموضا كبيرا لا يزال يكتنف آفاق الاقتصاد العالمي بسبب جائحة فيروس كورونا، وإن تنامي التفاوت بين الدول الغنية والفقيرة يتطلب من الصندوق العثور على المزيد من الموارد.وأضافت جورجيفا أن توزيعا جديدا لعملة الصندوق، حقوق السحب الخاصة، سيساعد في منح الدول حيزا ماليا أكبر لمواجهة الأزمة الصحية والتحول إلى اقتصاد رقمي وأخضر.وأبلغت وزيرة المالية السويدية ماجدالينا أندرسون، وهي الرئيسة الجديدة للجنة التوجيهية بصندوق النقد الدولي، الصحفيين أن من الواضح أن الحاجة إلى السيولة ما زالت كبيرة، مضيفا أنها ستتشاور مع الدول الأعضاء بشأن خيارات لزيادة السيولة.