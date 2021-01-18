12 مصابًا بانقلاب سيارة عمالة زراعية في الإسماعيلية

أصيب 12 عاملًا من العمال الزراعيين بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة انقلاب السيارة التي تقلهم على وصلة أبوسلطان التابعة لمركز فايد في محافظة الإسماعيلية.وتم نقل 3 مصابين إلى مستشفى فايد المركزي و9 آخرين إلى مستشفى جامعة قناة السويس لإسعافهم.وتلقى اللواء ياسر نشأت، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة فايد يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بانقلاب سيارة ربع نقل تقل عددًا من العمال الزراعيين على وصلة أبوسلطان التابعة لمركز فايد.على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتم الدفع بـ10 سيارات إسعاف برئاسة الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية، إلى مكان الحادث الذي أسفر عن إصابة 12 عاملًا.