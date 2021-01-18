رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 18 يناير 2021 الموافق 05 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

12 مصابًا بانقلاب سيارة عمالة زراعية في الإسماعيلية

الإثنين 18/يناير/2021 - 06:59 م
انقلاب سيارة عمالة
انقلاب سيارة عمالة زراعية
مصطفى دياب
طباعة
أصيب 12 عاملًا من العمال الزراعيين بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة انقلاب السيارة التي تقلهم على وصلة أبوسلطان التابعة لمركز فايد في محافظة الإسماعيلية.

وتم نقل 3 مصابين إلى مستشفى فايد المركزي و9 آخرين إلى مستشفى جامعة قناة السويس لإسعافهم.

وتلقى اللواء ياسر نشأت، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة فايد يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بانقلاب سيارة ربع نقل تقل عددًا من العمال الزراعيين على وصلة أبوسلطان التابعة لمركز فايد.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتم الدفع بـ10 سيارات إسعاف برئاسة الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية، إلى مكان الحادث الذي أسفر عن إصابة 12 عاملًا.

موضوعات متعلقة

بالأرقام.. خريطة الإجازات الرسمية كاملة لعام 2021

الأرصاد: طقس الثلاثاء مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا

إيقاف محمد الشناوى 4 مباريات

بعد إجرائه مسحة ذرية.. منع زيارة الفنان علي حميدة

الصور

image description

صناع مدينة دمياط للأثاث يشاركون بمعرض التضامن في أسيوط

image description

جامعة أسيوط تتعاون مع وزارة الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات

image description

حملات على الأسواق والمقاهي لمكافحة انتشار كورونا في أسيوط

image description

أوقاف دمياط تطلق «قوافل الخير» في المستشفيات

image description

حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف بأسيوط

الأكثر قراءة

سيدة مسجلة جنائيًا وراء تصنيع الحلوى الجنسية بنادي الجزيرة

حقيقة القبض على عضوات نادي الجزيرة المتورطات في واقعة «التورتة الجنسية»

قرار مهم من «التعليم» بشأن «الاختبارات الأونلاين» (مستند)

إلغاء حكم حبس أصدقاء «طفل المرور»

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

فاتورة التليفون الأرضي يناير 2021.. رابط الاستعلام والتفاصيل

الأمطار تغرق مئات الخيام في سوريا

مدينة صينية تسجل رقما قياسيا في عدد المعمرين وصل 525 شخصا

9 إصابات كورونا في صفوف رحلتين حملتا لاعبين ببطولة أستراليا للتنس

أيام زمان

«كنت ضيف عليهم».. هل خلف أحمد زكى وعده مع مدرسة المشاغبين؟

عماد عبدالحليم توفي شابًا.. عم مطربة مشهورة.. وتبناه العندليب

سر حمل متظاهري ثورة 19 الفنان حسن فايق على الأعناق

إسماعيل ياسين اشتكى لى من العوز.. اعترافات خورشيد عن الفقر

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
بـ دون الدوليين
د. منى حلمى
يوم سعيد فى حياة الطفلة «فاتن حمامة» ويوم سعيد فى حياة الفن السابع
عمرو خالد
«الجبار».. اذهب إليه بكسرك وسيجبر بخاطرك «2 - 2»
مؤمن المحمدي
ذئاب الجبل
المزيد

الثقافة

بعد 3 أعوام من وفاته.. زوجة صبري موسى تحيي ذكرى رحيله

غدًا.. الحفل الشتوي السنوي للشاعر إبراهيم فرج

اليوم.. انطلاق مبادرة الفنانة وفاء ياديس للطفل الموهوب «أونلاين»

«فى إحياء تراثنا» ندوة مع المعمارى علاء حبشى فى «الثقافى الفرنسى»