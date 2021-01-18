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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الشريف يتعافى من كورونا ويترأس المجلس التنفيذي للإسكندرية

الإثنين 18/يناير/2021 - 06:48 م
اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية
هبه عويضه
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ترأس اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية، اليوم، لمناقشة جدول أعمال المجلس وأهم القضايا التي تهم المواطن السكندري، وفتح قناة حوار وتواصل مباشر مع تنفيذي ومسؤولي المحافظة. والذي يعد أول مجلس تنفيذي بعد تعافيه من كورونا.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، اللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام المحافظة وأمين سر المجلس، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات، ورؤساء شركات المرافق، ورؤساء الأحياء، والجهات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.
الشريف يتعافى من كورونا ويترأس المجلس التنفيذي للإسكندرية
الشريف يتعافى من كورونا ويترأس المجلس التنفيذي للإسكندرية
الشريف يتعافى من كورونا ويترأس المجلس التنفيذي للإسكندرية
الشريف يتعافى من كورونا ويترأس المجلس التنفيذي للإسكندرية
الشريف يتعافى من كورونا ويترأس المجلس التنفيذي للإسكندرية
الشريف يتعافى من كورونا ويترأس المجلس التنفيذي للإسكندرية

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