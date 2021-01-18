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الإثنين 18 يناير 2021 الموافق 05 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الإسكندرية تحذر المواطنين من ارتفاع الأمواج والأمطار الغزيرة

الإثنين 18/يناير/2021 - 06:43 م
الإسكندرية ارتفاع
الإسكندرية ارتفاع الأمواج والأمطار الغزيرة
هبه عويضه
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قالت محافظة الإسكندرية، إنه بناء على التوقعات الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي أفادت بوجود إنذار بحري خاص بالبحر الأبيض المتوسط، رفعت محافظة الإسكندرية درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع أجهزتها التنفيذية المعنية للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية المتوقعة.
وتشير التوقعات إلى زيادة سرعة الرياح من ٢٥ إلى ٣٣ عقدة، وارتفاع الموج من ٣.٥ إلى ٤.٥ متر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة بصاحبها سقوط الأمطار متوسطة إلى غزيرة.
وأهابت محافظة الإسكندرية ب‏المواطنين توخي الحذر ‏وإتباع التعليمات الآتية للحفاظ على سلامتهم:

• تقليل التحرك بالسيارات للسماح لسيارت رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر.
• تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى ٦٠ كم، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد.
• عدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة.
• عدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق.
• عدم ‏الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق.
• عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.

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