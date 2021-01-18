مصاب في حريق قرب الكونجرس الأمريكي

أعلنت هيئة الإطفاء التابعة للعاصمة واشنطن، إصابة أحد الأشخاص جراء الحريق الذي اندلع قرب مبنى الكونجرس الأمريكي "الكابيتول" في وقت سابق اليوم.وقالت الهيئة في بيان عبر حسابها على موقع تويتر، إن الحريق وقع في مخيم للمشردين تحت الطريق السريع، إلا أنه تم إخماد النيران بسرعة.وكانت السلطات الأمريكية، قد أغلقت العاصمة واشنطن ومنعت الدخول إليها أو الخروج منها تحسبًا لأي تهديد أمني خارجي، كما تم إغلاق مبنى الكونجرس ومنع الدخول إليه أو الخروج منه بسبب تهديد أمني خارجي.وأعلن جهاز الخدمة السرية الأمريكي، أن إغلاق مبنى الكونجرس "الكابيتول" بشكل مؤقت ولا يوجد تهديد على الجماهير.