أزمة شباب جمعيتي تكشف فشل وزير التموين

وافق وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، الشهر الماضي، على التجديد لعقود منافذ جمعيتي لمدة خمس سنوات أخرى، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم الدولة لمشروعات الشباب والتي تنفذها الوزارة مع الجهات المختصة ومن أهمها جمعيتي والسيارات المتنقلة.

وفي الوقت الذي تستعد فيه وزارة التموين والتجارة الداخلية لافتتاح 500 منفذ تمويني جديد ضمن المرحلة الثالثة من مشروع جمعيتي ليصل عدد منافذه إلى 6000 منفذ قبل بدء العام الجديد 2021، بدأت العقبات تظهر أمام شباب مشروع جمعيتي.

وأبرز هذه العقبات كانت إبرام التموين مع الشباب عقد محدد المدة بفترة زمنية خمسة أعوام، مما يعني انتهاء المشروع بنهاية فترة العقد، وإجبارهم على استلام سلع يرفضها المواطن، مما يؤدي إلى ضعف هامش الربح مقارنة بمصروفات التشغيل والعمالة، وهو ما جعل شباب جمعيتي يطالبون الوزير بإبرام عقد دائم معهم، وتشكيل لجنة لمتابعة أسعار السوق بصفة دورية وربطها بأسعار السلع التموينية بشكل مستمر، مع تحسين السلع التموينية واختيار أصناف أكثر جودة.

وكان من ضمن العقبات أيضا، عدم وجود هامش ربح مناسب يتناسب مع المصروفات المطلوبة كالإيجار والتأمينات والعمالة والضرائب والكهرباء ومعونة الشتاء وغيرها.

وأيضا إلغاء بند البضاعة الإجباري، وعدم إجبارهم من قبل شركات الجملة التابعة للقابضة للصناعات الغذائية على بعض السلع التي يرفضها المواطن، كان وما زال مطلب شباب جمعيتي.