أداء باهت لوزير التموين أمام مجلس النواب

أداء باهت.. هذا هو الوصف الوحيد الذي يمكن إطلاقه على بيان وزير التموين الدكتور علي مصيلحي، الذي ألقاه اليوم، خلال الجلسة العامة المنعقدة برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والتي شهدت حضور رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء في ضوء دعوة المجلس للحكومة لعرض ما تم إنجازه من برنامج الحكومة.جاء بيان وزير التموين أمام البرلمان مقتضبًا، حيث لم يتطرق إلى الملفات التي سببت أزمة داخل وزارة التموين، وذلك في ظل غضب شديد من الشعب المصري على أداء وزير التموين علي مصيلحي ومشاكل الوزارة التي باتت ظاهرة للجميع بشكل واضح.تجاهل وزير التموين الدكتور علي مصيلحي الأزمات التي سبق وأن نبه نواب البرلمان إلى ضرورة حلها ومعالجتها بالشكل الأمثل، واكتفى بعبارات محدودة داخل بيان مقتضب لم يكشف سوى عن أداء باهت داخل أروقة الوزارة التي يقودها علي مصيلحي.لم يقف الأمر عند هذا الحد، حيث تسبب البيان المقتضب للوزير في غضب النواب مما حدث، حيث اعتبروه يقف متجاهلا لأزمات عديدة تدور في ذهن المواطن ونوابه، ليبدو الوزير غير مكترث بأداء وزارته التي لم تكشف إلا عن فشل في إدارة عدد من الملفات.كان الاستجواب الأبرز لوزير التموين عن لجنة تقصي حقائق القمح، حيث أكد النواب أنهم لن يتستروا على ما يدور داخل وزارة التموين من فساد، حيث أكد النائب مصطفى بكري، قبل جلسة اليوم أنه تم جمع 350 توقيعا لسحب الثقة من وزير التموين، والمجلس سيصل إلى قراره النهائي بعد استجواب الوزير، قائلا في تصريحات تليفزيونية؛ "الوزير مطالب بتقديم إجابات منطقية، والبرلمان لن يتستر على أي فساد".