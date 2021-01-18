مع قرب مغادرتهم من جديد.. رسالة مؤثرة من سوزان نجم الدين لأبنائها

انتهت العطلة الشتوية التي جمعت النجمة السورية سوزان نجم الدين، بأبنائها، للمرة الأولى لها منذ سنوات بالقاهرة، بعد عودتهم من أمريكا، عقب رفع حظر السفر الذي فرضه ترامب على المواطنين من عدة دول، من بينها سوريا.ونشرت سوزان صورة جمعتها بأفراد عائلتها وعلقت عليها قائلة: "رح اشتاقلكن كتير يا ماما، أيام من زيارتكم إلى مصر الحبيبة مرت كالثواني وكأنها حلمٌ مرّ طيفه في خيالي حماكم الله ورعاكم حيثما كنتم يا نبض الروح وقرة العين ونبع الحياة على أمل اللقاء من جديد وبأقرب وقتٍ إن شاء الله".وفي تصريح سابق للفنانة السورية عبرت عن سعادتها الشديدة لتولي المرشح الديمقراطي جو بايدن، رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية بعدما انتصر في السباق الرئاسي على دونالد ترامب.وأشارت إلى أن ترامب منعها والملايين من زيارة الولايات المتحدة، وهو ما جعلها لا تستطيع رؤية أولادها المتواجدين في أمريكا طوال 5 سنوات، وهو ما أدخلها في حالة حزن شديدة طوال هذه الفترة.