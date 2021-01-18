الزراعة: جارٍ استكمال موسم تسويق القطن

قال الدكتور هشام مسعد، مدير معهد بحوث القطن بوزارة الزراعة، إنه جار استكمال موسم التسويق، مع وجود نشاط كبير للدواليب الأهلية الغير مرخصة هذا الموسم، ولذا تسعى الدولة جاهدة بكافة أجهزتها في الوزارات المختلفة للقضاء على تلك الظاهرة في الأعوام القادمة.وقال "مسعد" لـ"الدستور" إن الوزارة تسعى كذلك لضبط منظومة التسويق، ومن المعروف أن محصول القطن من المحاصيل متعددة الأغراض، حيث إنه مصدر للألياف وكذلك الزيوت والأعلاف، وتقوم على ذلك العديد من الصناعات وتسعى الدولة جاهدة للنهوض بالمحصول، لأنه محصول زراعي تجاري صناعي، ويمكن أن يساهم بشكل كبير في سد فجوة استيراد الزيوت، وكذلك النهوض بالثروة الحيوانية من خلال توفير الأعلاف الغنية بالبروتين.