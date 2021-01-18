رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 18 يناير 2021 الموافق 05 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أيرلندا: النشاطات الاستيطانية غير قانونية وتقوض حل الدولتين

الإثنين 18/يناير/2021 - 06:40 م
وزير الخارجية الايرلندي
وزير الخارجية الايرلندي سايمون كوفيني
وكالات
طباعة
قال وزير الخارجية الايرلندي سايمون كوفيني، إن النشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني بموجب القانون الدولي، وكرر دعوته للحكومة الإسرائيلية لوقف جميع الأنشطة الاستيطانية.

وأضاف في بيان له، حول إعلان اسرائيل بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية "أشعر بخيبة أمل شديدة إزاء إعلان السلطات الإسرائيلية في وقت سابق من هذا الأسبوع عن 800 وحدة سكنية أخرى داخل المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. النشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني بموجب القانون الدولي. ايضا ما زلت قلقا للغاية بشأن مناقصة بناء مستوطنة جديدة تضم أكثر من 1200 وحدة سكنية في (جفعات هاماتوس). إن توسيع المستوطنات في هذه المنطقة الحساسة من الناحية الاستراتيجية بين القدس وبيت لحم سيقوض قابلية البقاء والتواصل الإقليمي لدولة فلسطينية مستقبلية وإمكانية حل الدولتين التفاوضي بما يتماشى مع الشروط المتفق عليها دوليًا".

وكرر الوزير كوفيني، دعوته للحكومة الإسرائيلية للتراجع عن هذا القرار ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية، وقال "إنني أحث جميع الأطراف على احترام القانون الدولي وتجنب الإجراءات الأحادية التي تقوض الثقة والثقة - وهما عنصران حاسمان لاستئناف المفاوضات الهادفة - بين الأطراف".

موضوعات متعلقة

«سي إن إن»: اكتشافات سقارة الأخيرة ستعيد كتابة التاريخ

أول تعليق من الأزهر على زواج التجربة

دفعة العمالة الغير منتظمة يناير.. موعد صرف المنحة الخامسة للعمالة الغير منتظمة 2021

موقع مبادرة احلال السيارات الملاكي وقائمة وشروط التخريد واستبدال القديمة

الصور

image description

صناع مدينة دمياط للأثاث يشاركون بمعرض التضامن في أسيوط

image description

جامعة أسيوط تتعاون مع وزارة الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات

image description

حملات على الأسواق والمقاهي لمكافحة انتشار كورونا في أسيوط

image description

أوقاف دمياط تطلق «قوافل الخير» في المستشفيات

image description

حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف بأسيوط

الأكثر قراءة

حقيقة القبض على عضوات نادي الجزيرة المتورطات في واقعة «التورتة الجنسية»

قرار مهم من «التعليم» بشأن «الاختبارات الأونلاين» (مستند)

إلغاء حكم حبس أصدقاء «طفل المرور»

بعد إجرائه مسحة ذرية.. منع زيارة الفنان علي حميدة

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

فاتورة التليفون الأرضي يناير 2021.. رابط الاستعلام والتفاصيل

الأمطار تغرق مئات الخيام في سوريا

مدينة صينية تسجل رقما قياسيا في عدد المعمرين وصل 525 شخصا

9 إصابات كورونا في صفوف رحلتين حملتا لاعبين ببطولة أستراليا للتنس

أيام زمان

«كنت ضيف عليهم».. هل خلف أحمد زكى وعده مع مدرسة المشاغبين؟

عماد عبدالحليم توفي شابًا.. عم مطربة مشهورة.. وتبناه العندليب

سر حمل متظاهري ثورة 19 الفنان حسن فايق على الأعناق

إسماعيل ياسين اشتكى لى من العوز.. اعترافات خورشيد عن الفقر

مقالات الرأي
د. منى حلمى
يوم سعيد فى حياة الطفلة «فاتن حمامة» ويوم سعيد فى حياة الفن السابع
عمرو خالد
«الجبار».. اذهب إليه بكسرك وسيجبر بخاطرك «2 - 2»
مؤمن المحمدي
ذئاب الجبل
د.أحمد الخميسى
سلافوى جيجك.. «كوفيـد- 19» الذى هز العالم
المزيد

الثقافة

غدًا.. الحفل الشتوي السنوي للشاعر إبراهيم فرج

«فى إحياء تراثنا» ندوة مع المعمارى علاء حبشى فى «الثقافى الفرنسى»

الخميس.. مناقشة كتاب «استديو الممثلين» لحسام داغر بمؤسسة «إبداع»

«الإرث الفسطيني المرئي والمسموع» محاضرة عبر تطبيق زوم غدا