الخدمة السرية: لا يوجد إطلاق نار بمحيط الكونجرس

أعلن جهاز الخدمة السرية الأمريكي، الإثنين، عن إغلاق مبنى الكونجرس "الكابيتول" بشكل مؤقت، بعد اندلاع حريق بالقرب منه، ولا يوجد تهديد على الجماهير.ونفى مسئولون أمريكيون وجود إطلاق نار حاليًا على مجمع مبنى الكابيتول أو داخله، مشيرين إلى صدور توجيهات للأعضاء والموظفين بالبقاء في أماكنهم لحين معرفة طبيعة الحريق الذي اندلع بالقرب من الكونجرس.واندلع حريق ضخم على بعد أحياء من مبنى الكونجرس الأمريكي "الكابيتول"، مساء اليوم وسط تصاعد الدخان خلف الكابيتول.وكانت السلطات الأمريكية أغلقت العاصمة واشنطن ومنعت الدخول إليها أو الخروج منها تحسبًا لأي تهديد أمني خارجي، كما تم إغلاق مبنى الكونجرس ومنع الدخول إليه أو الخروج منه بسبب أي تهديد أمني خارجي.