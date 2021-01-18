نافالنى يدعو الروس للنزول إلى الشارع ضد النظام

دعا المعارض الروسي أليكسي نافالني، اليوم الإثنين، الروس للنزول إلى الشارع ضد النظام، في فيديو نُشر قبل بضع دقائق من صدور قرار قضائي بوضعه في الحجز حتى 15 فبراير.وقال في مقطع الفيديو الذي التُقط في قاعة المحكمة ونُشر على مواقع التواصل الاجتماعي: "أكثر ما تخشاه هذه العصابات (في الحكم) تعرفونه، هو أن ينزل الناس إلى الشارع إذًا لا تخافوا، انزلوا إلى الشارع، ليس من أجلي لكن من أجلكم، من أجل مستقبلكم".