صورة الطفل بائع الحلوى بدمنهور يشعل فيسبوك.. الداخلية ترعاه اجتماعيا

طفل الحلوى في دمنهور

طفل إشارة المرور في دمياط بدأت قصته من خلال ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمنًا صور لطفل يبلغ من العمر 9 سنوات يقوم ببيع بعض الحلوى بدائرة مركز شرطة دمنهور بالبحيرة ملتمسًا مساعدة الطفل المذكور.

تحديد هوية الطفل.





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أجهزة وزارة الداخلية حرصت على التدخل لكشف هوية طفل الحلوى في دمنهور بالفحص أمكن تحديد هوية الطفل وتبين أنه يقيم طرف جدته لوالدته - مقيمة بدائرة قسم شرطة دمنهور).

رعاية طفل الحلوى في دمنهور وتم التقابل معها وبمناقشتها تبين عدم إرتياده للمدرسة وإقامته رفقتها منذ فترة، فى حين يقيم والديه وخمسة من أشقائه بمحافظة القاهرة، وبسؤالهما عن مصدر دخلهما أفادا بقيام الطفل ببيع الحلوى يوميًا بالميادين والشوارع الرئيسية بمدينة دمنهور.



الداخلية تقدم الرعاية لطفل الحلوى بدمنهور على الفور تم إيفاد مأمورية من مديرية أمن البحيرة إلى محل إقامة الطفل وجدته وتم تقديم بعض المساعدات العينية (بطاطين - مواد غذائية)، وتم التنسيق مع الجهات المختصة لدراسة حالتهما وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهما.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



تسببت صور الطفل بائع الحلوى بدمنهور في إشعال "فيس بوك" والتي نشرها رواد التواصل الاجتماعي، وذلك عقب تداول صور له أثناء بيعه الحلويات حتى يتمكن من قضاء حاجته، وأنهت وزارة الداخلية هذا الأمر عقب تخل الأجهزة الأمنية وتسارع فى تقديم المساعدة للطفل.