بالأرقام.. «التموين» تكشف عدد المستفيدين من دعم التموين والخبز

قال علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن عدد المستفيدين من الدعم التمويني لم يقل كما يتخيل البعض، موضحًا أن "ما قلّ هو العدد الخطأ أو غير المستحق".أضاف المصيلحي، فى كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن عدد المستفيدين من التموين كان 68 مليون مواطن، وأصبح اليوم 64 مليونا، وكان عدد المستفيدين من دعم الخبز 81 مليون مواطن، وأصبح الآن 71 مليون مواطن، متابعا أن الفارق فى الأرقام هو نسبة الأسماء المكررة والخطأ.وأكد الوزير أن 64% من المواطنين تحصل على دعم السلع وفقًا لهذه الأرقام، وتحصل 71% على دعم الخبز وهو أمر جيد، كما أن الأطفال تحصل 90% منهم على الدعم التموينى.أشار وزير التموين إلى أن حجم هذا العمل لو لم يكن منضبطا ستكون هناك خسائر كبيرة، وبالتالى لا بدّ من الانضباط فى البيانات والمنظومة، وأصبحنا الآن نصدر بطاقة الدعم إلكترونيا دون تدخل بشرى.واختتم "أصدرنا مؤخرا أكثر من نصف مليون بطاقة دعم للفئات الأكثر احتياجا بناءً على قاعدة بيانات وزارة التضامن".