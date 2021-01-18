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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صالح والكاظمي يؤكدان ضرورة دعم إجراءات إنجاح الانتخابات

الإثنين 18/يناير/2021 - 06:41 م
برهم صالح ورئيس الوزراء
برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي
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أكد الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اليوم الإثنين على ضرورة دعم كافة الإجراءات الضرورية لإنجاح الانتخابات ومنع التزوير والتلاعب، في حين اتفقا على أهمية تمرير مشروع قانون الموازنة بالشكل الذي يحمي حقوق جميع العراقيين.

وذكرت الرئاسة العراقية،في بيان لها أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، أن الرئيس برهم صالح استقبل اليوم رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، حيث تم بحث مجمل التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد.

وأضاف البيان أن الجانبين أكدا على ضرورة ترسيخ الاستقرار في البلاد، وحفظ أمن وسلامة المواطنين، وتعزيز سلطة الأجهزة الأمنية وتطبيق القانون وحماية السلم والأمن المجتمعيين، ومنع الأعمال الخارجة عن القانون وضبط السلاح المنفلت.

وبحث صالح والكاظمي الانتخابات المقبلة، حيث جرى التأكيد على ضرورة دعم كافة الإجراءات الضرورية لإنجاحها، ومنع التزوير والتلاعب، ودعوة مراقبين دوليين بصورة جادة بالتنسيق مع الدائرة المختصة بذلك في بعثة الأمم المتحدة، وضمان فرصة المشاركة الواسعة في الانتخابات.

كما اتفق الجانبان، بحسب البيان، على أهمية تمرير مشروع قانون الموازنة بالشكل الذي يحمي حقوق ومعاشات جميع العراقيين، وبالذات الشرائح الاجتماعية محدودة الدخل، والتوصل إلى حلول جذرية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق حول المسائل المالية العالقة بما يضمن حقوق ورواتب الموظفين.

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