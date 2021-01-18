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الإثنين 18 يناير 2021 الموافق 05 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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Nbc: حريق الكونجرس سببه اشتعال النار فى مخيم للمشردين
الإثنين 18/يناير/2021 - 06:11 م
حريق الكونجرس
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أفادت قناة Nbc الأمريكية بأن الحريق الذي اندلع بالقرب من مبنى الكابيتول سببه اشتعال النار في مخيم للمشردين.
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