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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير التموين: مشروع لإنشاء السجل التجاري المجمع

الإثنين 18/يناير/2021 - 06:42 م
الدكتور علي المصيلحي،
الدكتور علي المصيلحي،
نرمين محمود الدهان
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قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن هناك مشروعا لإنشاء السجل التجاري المجمع، والذى نربط فيه بين السجل التجاري والصناعي والموردين والمصدرين، لتسهيل الإجراءات، وإنجاز أكبر قدر من الأعمال والمهام.

وتحدث وزير التموين، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، عن توفير مخزون آمن من السلع الاستراتيجية، وزيادة كفاءة التوزيع من خلال توفير المخازن التي تستطيع الحفاظ على السلع، وهي مهمة ليست سهلة بالنسبة لتلك المخازن سواء الجافة أو المبردة، مضيفا أصبح لدينا كود ومواصفات معتمدة من هيئة الرقابة فى 4 مخازن استراتيجية.

وفيما يتعلق بالعلامات التجارية، قال وزير التموين من المعلوم أهميتها الفائقة فى القطاع التجار، ونجحنا مؤخرا فى أرشفة كافة العلامات بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي على مدار عامين، وتم إتاحة العلامات التجارية من مكاتب السجل التجاري"، مضيفا: إن الوزارة مهتمة أيضا بمستويات التشغيل من خلال المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، من خلال مشروعين، الأول "جمعيتي"، والثاني العربات المتنقلة، كجزء من تلك المشروعات.

ووجه المصيلحى، الشكر للنواب الذين ساهموا في الارتقاء بتلك المشروعات، قائلا: وصلنا حاليا لـ 5990 عربة متنقلة فى المرحلة الثالثة للمشروع، والذي أعقبه مبادرة "حياة كريمة" ضمن 50 مركز بالمرحلة الرابعة لتوفير فرص عمل ضمن مشروع سينقل وجه مصر إلى منطقة أفضل.

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