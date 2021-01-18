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الإثنين 18 يناير 2021 الموافق 05 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السعودية تعتمد لقاحي أسترازينيكا وموديرنا ضد كورونا

الإثنين 18/يناير/2021 - 06:28 م
كورونا في السعودية
كورونا في السعودية
الدستور
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أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الإثنين، اعتماد لقاحي أسترازينيكا وموديرنا بعد لقاح فايزر- بيونتيك الذي تم اعتماده في وقت سابق في المملكة.

وبدأت السعودية منذ منتصف الشهر الماضي تسجيل طلبات الحصول على لقاح فايزر بعد تسجيله، واعتماده من قبل هيئة الغذاء والدواء.

وحتى الأمس قارب عدد من تلقوا اللقاح نحو 300 ألف شخص، فيما أشار متحدث الصحة الدكتور محمد العبد العالي إلى أنه لم يتم رصد أية أعراض غير متوقعة عليهم حاثًا الجميع على سرعة التسجيل للحصول على اللقاح.

وأوضح الدكتور محمد العبد العالي أن أهلية الحصول على اللقاح ستكون أولًا للمواطن والمقيم ممن لديهم رقم هوية وطنية أو رقم إقامة ساري المفعول، ومن خلال تطبيق "صحتي‏".

وأكدت الصحة مأمونية وفاعلية اللقاح نظرًا لاجتيازه مراحل اختبار اللقاح بفاعلية وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة.

وتلقى سفير الولايات المتحدة لدى السعودية جون أبي زيد الجرعة الثانية من لقاح كورونا اليوم الاثنين في العاصمة الرياض.

وقال أبي زيد عقب حصوله على اللقاح: "أودّ أن أؤكد للمجتمع الأمريكي هنا أن اللقاح آمن وفعال".
من جانبه قال السفير الألماني في الرياض يورج رانا عقب تلقيه الجرعة الثانية من اللقاح: "تلقيت جرعتي لقاح فيروس كورونا، وأنا سعيد بتوفره في السعودية، وأشجع الجميع على الحصول على اللقاح لأنها الطريقة الوحيدة والآمنة لتحقيق المناعة المجتمعية التي تمكن الجميع من العودة إلى الحياة الطبيعية، مشيرًا إلى افتخاره بأن هذا اللقاح تم تطويره أيضًا في بلاده.

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