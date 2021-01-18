حريق ضخم بالقرب من الكونجرس الأمريكي

#ÚltimaHora

El #Capitolio de #EEUU en #Washington DC fue evacuado durante los ensayos para la inauguración de Joe Biden, por una 'amenaza a la seguridad externa'; las imágenes mostraron humo saliendo del edificio.pic.twitter.com/qblsFEoOPe — El Aguachile (@elaguachile_mex) January 18, 2021

اندلع حريق ضخم بالقرب من مبنى الكونجرس الأمريكي "الكابيتول"، مساء الإثنين وسط تصاعد الدخان خلف الكابيتول.وأفادت مصادر أمريكية أنه لا شبهة أمنية في الحريق الذي اندلع قرب مبنى الكابيتول، والذي سيشهد حفل تنصيب الرئيس جو بايدن وذلك وفق قناة "العربية".واستبعد مسئولون أمريكيون وجود تهديد أمني جراء الحريق قرب مبنى الكابيتول.وكانت السلطات الأمريكية أغلقت العاصمة واشنطن ومنعت الدخول إليها أو الخروج منها تحسبًا لأي تهديد أمني خارجي، كما تم إغلاق مبنى الكونجرس ومنع الدخول إليه أو الخروج منه بسبب تهديد أمني خارجي.