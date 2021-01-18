انتهاء المحادثات بين الدفاع التركية واليونانية دون إعلان حلول

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الاثنين، انتهاء المحادثات الاستكشافية بين الوفود العسكرية التركية واليونانية في العاصمة البلجيكية بروكسل، وفقًا لوسائل إعلام تركية رسمية.ولم تذكر الدفاع تفاصيل انتهاء المحادثات، ولاسيما أن الوزارة أعلنت ظهر اليوم الاثنين، عن بدء المحادثات الاستكشافية بين الوفود العسكرية التركية واليونانية في العاصمة بروكسل، وكان من المقرر أن تشهد المحادثات الثنائية مناقشة النزاع بين البلدين في شرق المتوسط.يُذكر أن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، قد أعلن أن المحادثات المرتقبة بين تركيا واليونان لن تقتصر على حل الأزمة في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط فقط، وأوضح أن ما تمت مناقشته خلال الاجتماع الستين، سيتم بحثه مرة أخرى مع الجانب اليوناني، في الاجتماع المقبل رقم 61.