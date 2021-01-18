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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا تعتزم تطعيم 68.6 مليون ضد كورونا

الإثنين 18/يناير/2021 - 06:15 م
تطعيم ضد كورونا
تطعيم ضد كورونا
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صرحت نائبة الرئيس الوزراء الروسي، تاتيانا جوليكوفا، اليوم الإثنين، بأن السلطات في روسيا تعتزم تطعيم 68.6 مليون مواطن ضد فيروس كورونا المستجد.

وقالت جوليكوفا- في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية- "المستوى المطلوب من التطعيم قد حدده العلماء: مطروحًا منه أولئك الذين سبقت لهم الإصابة والأطفال تحت سن الثامنة عشرة، ينبغي أن يكون 60% من سكان روسيا، أو 68.6 مليون شخص".

وأضافت المسئولة الروسية بأن هذا الرقم قد يخضع للتعديل مع استمرار وباء كوفيد-19 في التطور.

وكانت وزارة الصحة الروسية قد أطلقت في وقت سابق اليوم حملة التطعيم الجماعي للسكان ضد عدوى فيروس كورونا، بعد أن اقتصر التطعيم خلال الفترة الماضية على الشرائح الأكثر عرضة للإصابة، مثل الأطباء والمعلمين.

وحتى الآن، سُجلت 3 ملايين و591 ألفا و66 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في روسيا، و66 ألفًا و37 حالة وفاة ناجمة عنه على مستوى البلاد، وفقًا لأحدث البيانات الرسمية.

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