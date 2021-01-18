رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 18 يناير 2021 الموافق 05 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليمن والمغرب يبحثان التعاون المشترك

الإثنين 18/يناير/2021 - 06:02 م
اليمني الدكتور أحمد
اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك
أ ش أ
طباعة
بحث وزير الخارجية وشئون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك مع نظيره المغربي ناصر بوريطة سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن وزير الخارجية اليمني تأكيده، خلال اللقاء، اليوم الإثنين، عبر تقنية الاتصال المرئي، موقف بلاده الثابت ودعمها الكامل لموقف المملكة المغربية حول قضية الصحراء المغربية وجهودها للحفاظ على وحدة التراب المغربي، مثمنا الحل المغربي في مقترح الحكم الذاتي، وبما يحقق تطلعات الشعب المغربي الشقيق نحو الاستقرار والسلام والرخاء.

ومن جهته، جدد وزير الشئون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج إدانته للهجوم الارهابي الذي استهدف الحكومة أثناء وصولها مطار عدن الدولي، مقدمًا التعازي لأسر الضحايا، ومتمنيًا الشفاء العاجل للجرحى.

وأكد أهمية وضع حد للانتهاكات التي تقوم بها ميليشيات الحوثي ضد الشعب اليمني، وإصرارها على الاستمرار في زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة خدمة لأجندات خارجية لا علاقة لها بمصلحة الشعب اليمني، كما جدد موقف بلاده الثابت والداعم للحكومة الشرعية ولكل ما يحفظ لليمن أمنه واستقراره.

موضوعات متعلقة

دفعة العمالة الغير منتظمة يناير.. موعد صرف المنحة الخامسة للعمالة الغير منتظمة 2021

أول تعليق من الأزهر على زواج التجربة

بعد إجرائه مسحة ذرية.. منع زيارة الفنان علي حميدة

حقيقة القبض على عضوات نادي الجزيرة المتورطات في واقعة «التورتة الجنسية»

الصور

image description

جامعة أسيوط تتعاون مع وزارة الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات

image description

حملات على الأسواق والمقاهي لمكافحة انتشار كورونا في أسيوط

image description

أوقاف دمياط تطلق «قوافل الخير» في المستشفيات

image description

حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف بأسيوط

image description

ضياء الدين داود يتقدم بطلب إحاطة حول تصفية شركة الحديد والصلب

الأكثر قراءة

حقيقة القبض على عضوات نادي الجزيرة المتورطات في واقعة «التورتة الجنسية»

قرار مهم من «التعليم» بشأن «الاختبارات الأونلاين» (مستند)

إلغاء حكم حبس أصدقاء «طفل المرور»

بعد إجرائه مسحة ذرية.. منع زيارة الفنان علي حميدة

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

فاتورة التليفون الأرضي يناير 2021.. رابط الاستعلام والتفاصيل

الأمطار تغرق مئات الخيام في سوريا

مدينة صينية تسجل رقما قياسيا في عدد المعمرين وصل 525 شخصا

9 إصابات كورونا في صفوف رحلتين حملتا لاعبين ببطولة أستراليا للتنس

أيام زمان

«كنت ضيف عليهم».. هل خلف أحمد زكى وعده مع مدرسة المشاغبين؟

عماد عبدالحليم توفي شابًا.. عم مطربة مشهورة.. وتبناه العندليب

سر حمل متظاهري ثورة 19 الفنان حسن فايق على الأعناق

إسماعيل ياسين اشتكى لى من العوز.. اعترافات خورشيد عن الفقر

مقالات الرأي
د. منى حلمى
يوم سعيد فى حياة الطفلة «فاتن حمامة» ويوم سعيد فى حياة الفن السابع
عمرو خالد
«الجبار».. اذهب إليه بكسرك وسيجبر بخاطرك «2 - 2»
مؤمن المحمدي
ذئاب الجبل
د.أحمد الخميسى
سلافوى جيجك.. «كوفيـد- 19» الذى هز العالم
المزيد

الثقافة

غدًا.. الحفل الشتوي السنوي للشاعر إبراهيم فرج

«فى إحياء تراثنا» ندوة مع المعمارى علاء حبشى فى «الثقافى الفرنسى»

الخميس.. مناقشة كتاب «استديو الممثلين» لحسام داغر بمؤسسة «إبداع»

«الإرث الفسطيني المرئي والمسموع» محاضرة عبر تطبيق زوم غدا