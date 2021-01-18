الأرصاد: طقس الثلاثاء مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدًا الثلاثاء، طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا على كل الأنحاء.كما من المتوقع أن تكون الرياح نشطة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدلة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فمن المتوقع أن تكون مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من 3.4 متر إلى 4 أمتار، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.. أما حالة البحر الأحمر فمن المتوقع أن تكون معتدلة إلى مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر فهي كالتالي:العظمى الصغرىالقاهرة 18 09الإسكندرية 17 11وادى النطرون 18 10طنطا 17 10شبين الكوم 18 09دمنهور 18 10بلطيم 16 10مطروح 16 09السلوم 16 11سيوة 17 06بورسعيد 18 10دمياط 17 10الزقازيق 18 09المنصورة 18 10الإسماعيلية 19 10السويس 18 10العريش 19 09رفح 18 10رأس سدر 18 13نخل 17 07نويبع 20 13طابا 17 13كاترين 14 04الطور 20 11شرم الشيخ 21 14الغردقة 21 12مرسى علم 20 13الفيوم 18 09بنى سويف 19 08المنيا 19 07أسيوط 19 08سوهاج 20 09قنا 20 09الأقصر 21 08أسوان 21 10إدفو 21 10أبوسمبل 20 11الوادى الجديد 20 06شلاتين 25 14أبو رماد 24 13حلايب 23 15رأس حدربة 22 15أما عن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:العظمى الصغرىمكة 30 18المدينة 26 13الرياض 22 11المنامة 23 17أبوظبى 25 17الدوحة 24 16الكويت 22 09دمشق 11 03بيروت 14 08عمان 12 02القدس 10 03غزة 17 08بغداد 21 08مسقط 28 19صنعاء 27 06الخرطوم 31 14طرابلس 15 09تونس 16 06الجزائر 16 10الرباط 17 08وعن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من مدن وعواصم العالم فهي كالتالي:العظمى الصغرىأنقرة 04- 11-إسطنبول 02 01-إسلام آباد 19 05نيودلهى 22 08جاكرتا 30 24بكين 01 07-كوالالمبور 32 24طوكيو 06 02-أثينا 09 03روما 10 02باريس 08 04مدريد 07 01برلين 03 02لندن 11 08مونتريال 07- 11-موسكو 12- 14-نيويورك 06 01-واشنطن 09 01نواكشوط 27 17أديس أبابا 24 08