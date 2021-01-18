رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 18 يناير 2021 الموافق 05 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الأرصاد: طقس الثلاثاء مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا

الإثنين 18/يناير/2021 - 06:09 م
طقس مائل للبرودة
طقس مائل للبرودة
أ ش أ
طباعة
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدًا الثلاثاء، طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا على كل الأنحاء.

كما من المتوقع أن تكون الرياح نشطة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدلة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فمن المتوقع أن تكون مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من 3.4 متر إلى 4 أمتار، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.. أما حالة البحر الأحمر فمن المتوقع أن تكون معتدلة إلى مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر فهي كالتالي:
العظمى الصغرى
القاهرة 18 09
الإسكندرية 17 11
وادى النطرون 18 10
طنطا 17 10
شبين الكوم 18 09
دمنهور 18 10
بلطيم 16 10
مطروح 16 09
السلوم 16 11
سيوة 17 06
بورسعيد 18 10
دمياط 17 10
الزقازيق 18 09
المنصورة 18 10
الإسماعيلية 19 10
السويس 18 10
العريش 19 09
رفح 18 10
رأس سدر 18 13
نخل 17 07
نويبع 20 13
طابا 17 13
كاترين 14 04
الطور 20 11
شرم الشيخ 21 14
الغردقة 21 12
مرسى علم 20 13
الفيوم 18 09
بنى سويف 19 08
المنيا 19 07
أسيوط 19 08
سوهاج 20 09
قنا 20 09
الأقصر 21 08
أسوان 21 10
إدفو 21 10
أبوسمبل 20 11
الوادى الجديد 20 06
شلاتين 25 14
أبو رماد 24 13
حلايب 23 15
رأس حدربة 22 15

أما عن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:
العظمى الصغرى
مكة 30 18
المدينة 26 13
الرياض 22 11
المنامة 23 17
أبوظبى 25 17
الدوحة 24 16
الكويت 22 09
دمشق 11 03
بيروت 14 08
عمان 12 02
القدس 10 03
غزة 17 08
بغداد 21 08
مسقط 28 19
صنعاء 27 06
الخرطوم 31 14
طرابلس 15 09
تونس 16 06
الجزائر 16 10
الرباط 17 08

وعن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من مدن وعواصم العالم فهي كالتالي:
العظمى الصغرى
أنقرة 04- 11-
إسطنبول 02 01-
إسلام آباد 19 05
نيودلهى 22 08
جاكرتا 30 24
بكين 01 07-
كوالالمبور 32 24
طوكيو 06 02-
أثينا 09 03
روما 10 02
باريس 08 04
مدريد 07 01
برلين 03 02
لندن 11 08
مونتريال 07- 11-
موسكو 12- 14-
نيويورك 06 01-
واشنطن 09 01
نواكشوط 27 17
أديس أبابا 24 08

موضوعات متعلقة

بالأرقام.. خريطة الإجازات الرسمية كاملة لعام 2021

أول تعليق من الأزهر على زواج التجربة

بعد إجرائه مسحة ذرية.. منع زيارة الفنان علي حميدة

قرار مهم من «التعليم» بشأن «الاختبارات الأونلاين» (مستند)

الصور

image description

جامعة أسيوط تتعاون مع وزارة الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات

image description

حملات على الأسواق والمقاهي لمكافحة انتشار كورونا في أسيوط

image description

أوقاف دمياط تطلق «قوافل الخير» في المستشفيات

image description

حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف بأسيوط

image description

ضياء الدين داود يتقدم بطلب إحاطة حول تصفية شركة الحديد والصلب

الأكثر قراءة

حقيقة القبض على عضوات نادي الجزيرة المتورطات في واقعة «التورتة الجنسية»

قرار مهم من «التعليم» بشأن «الاختبارات الأونلاين» (مستند)

إلغاء حكم حبس أصدقاء «طفل المرور»

بعد إجرائه مسحة ذرية.. منع زيارة الفنان علي حميدة

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

فاتورة التليفون الأرضي يناير 2021.. رابط الاستعلام والتفاصيل

الأمطار تغرق مئات الخيام في سوريا

مدينة صينية تسجل رقما قياسيا في عدد المعمرين وصل 525 شخصا

9 إصابات كورونا في صفوف رحلتين حملتا لاعبين ببطولة أستراليا للتنس

أيام زمان

«كنت ضيف عليهم».. هل خلف أحمد زكى وعده مع مدرسة المشاغبين؟

عماد عبدالحليم توفي شابًا.. عم مطربة مشهورة.. وتبناه العندليب

سر حمل متظاهري ثورة 19 الفنان حسن فايق على الأعناق

إسماعيل ياسين اشتكى لى من العوز.. اعترافات خورشيد عن الفقر

مقالات الرأي
د. منى حلمى
يوم سعيد فى حياة الطفلة «فاتن حمامة» ويوم سعيد فى حياة الفن السابع
عمرو خالد
«الجبار».. اذهب إليه بكسرك وسيجبر بخاطرك «2 - 2»
مؤمن المحمدي
ذئاب الجبل
د.أحمد الخميسى
سلافوى جيجك.. «كوفيـد- 19» الذى هز العالم
المزيد

الثقافة

غدًا.. الحفل الشتوي السنوي للشاعر إبراهيم فرج

«فى إحياء تراثنا» ندوة مع المعمارى علاء حبشى فى «الثقافى الفرنسى»

الخميس.. مناقشة كتاب «استديو الممثلين» لحسام داغر بمؤسسة «إبداع»

«الإرث الفسطيني المرئي والمسموع» محاضرة عبر تطبيق زوم غدا