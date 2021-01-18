إطلاق اسم الشهيد «ربيع فتحي عبدالعظيم» على مدرسة بقرية معجون مركز سمسطا

وجه الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، اليوم الاثنين، تحية إعزاز وتقدير لأرواح شهداء الواجب من الجيش والشرطة، الذين ضحوا بأغلى ما يملكون فى مواجهة الإرهاب، ليحيا وطننا فى أمن واستقرار، ولتستكمل الدولة مسيرتها نحو التنمية الشاملة.وأكد أن شعب مصر بأكمله يدرك حجم وعظمة ما تقدمه قواتنا المسلحة وشرطتنا الباسلة فى حفظ أمن ومقدرات الوطن وحماية أراضيه، وأننا نقف صفًا واحدًا خلف قيادتنا السياسية لدحر الإرهاب واجتثاثه من جذوره.جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي بالمحافظة، بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، السيد بلال حبش نائب المحافظ، واللواء جمال مسعود السكرتير العام، وأعضاء المجلس.حيث وافق المجلس على إطلاق اسم الشهيد مجند "ربيع فتحي عبدالعظيم" على مدرسة المدينة المنورة بعزبة معجون التابعة لمجلس قروي دشطوط مركز سمسطا، وذلك تقديرا لتضحيات شهداء الواجب من القوات المسلحة والشرطة، وتخليدا لذكراهم العطرة وتعزيز قيم الانتماء والولاء في نفوس ووجدان أبناء الوطن.