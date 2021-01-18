1030 إصابة جديدة بكورونا فى الأردن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 1030 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 315 ألفًا و544 حالة.وأوضحت الوزارة- في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"- أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 300 ألف و340 حالة، وذلك بعد تسجيل 1472 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، كما سجلت 8 حالات وفاة جديدة؛ ليبلغ إجمالي حالات الوفاة إلى 4153 حالة.