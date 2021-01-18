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الإثنين 18 يناير 2021 الموافق 05 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 42 ألف قطعة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر في الإسكندرية

الإثنين 18/يناير/2021 - 07:03 م
مستحضرات تجميل مجهولة
مستحضرات تجميل مجهولة المصدر في الإسكندرية
هبه عويضه
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شنت إدارة التجارة الداخلية بالإسكندرية، بقيادة أحمد عبدالحميد مدير الرقابة التجارية، بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين بحملات على المحلات التجارية بالمحافظة.

وأسفرت الحملات عن ضبط مخزن لمستحضرات التجميل بمنطقة أبويوسف بدون ترخيص، وتم التحفظ على 42000 قطعة مستحضرات تجميل عبارة عن: (كريمات نخاع - صابون مغربي - أملاح باديكير - علب قفازات طبية - أسبراي - بلسم للشعر - بطاريات جهاز محمول - بودره تلك - بودره حشرات - شامبو - علب ماسكات كمامات - برفانات من أنواع مختلفة مجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات).

كما تم تحرير 3 محاضر لمحلات ملابس معلنة عن أوكازيونات وهمية بغرض التدليس وبدون تصاريح بمنطقة البيطاش بالعجمى، وتحرير محضر غش تجارى لمصنع لحيازته عسل نحل غير مطابق للمواصفات بمنطقة الهانوفيل بالعجمى، وقد تم التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

جاء ذلك بناءً عن تعليمات مشددة من المحاسب محمد سعدالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بتشديد الرقابة على الأسواق لحماية المواطنين من التدليس والغش التجارى.
ضبط 42 ألف قطعة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر في الإسكندرية
ضبط 42 ألف قطعة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر في الإسكندرية
ضبط 42 ألف قطعة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر في الإسكندرية
ضبط 42 ألف قطعة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر في الإسكندرية
ضبط 42 ألف قطعة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر في الإسكندرية
ضبط 42 ألف قطعة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر في الإسكندرية
ضبط 42 ألف قطعة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر في الإسكندرية
ضبط 42 ألف قطعة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر في الإسكندرية

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