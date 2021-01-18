نجوى كرم تستعد لإحياء حفل ضخم فى عيد الفطر

تستعد الفنانة اللبنانية نجوى كرم، لإحياء حفل فني كبير خلال الفترة المقبلة، بينما لم تحدد المكان، ولكن سيكون بين 3 دول.وعلمت "الدستور" أن نجوى قررت إحياء حفلها الجديد في وقفه عيد الفطر المبارك، على أن يكون بين ثلاثة دول، هي "مصر ولبنان والإمارات"، وستقوم بالاستقرار على المكان النهائي قريبا.يذكر أن نجوى كرم طرحت مؤخرًا كليبا جديدًا يحمل اسم "بعشق تفاصيلك"، الذى حقق نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة تم تصويره وإنجازه "لايف" وعلى الهواء مباشرة، في عدة مناطق لبنانية في وقت واحد بقيادة المخرج وليد ناصيف، الأغنية من كلمات أحمد ماضي، وألحان عادل العراقي، وتوزيع طوني سابا.