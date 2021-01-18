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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بريطانيا: نحو 4 ملايين شخص تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا

الإثنين 18/يناير/2021 - 06:33 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن هناك نحو 4 ملايين مواطن تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس "كورونا" حتى الآن.

وأضاف جونسون - وفقا لما أوردته شبكة "سكاي نيوز" في نسختها باللغة الإنجليزية اليوم الاثنين- "أتفهم جيدا رغبة الناس في العودة إلى الحياة الطبيعية بأسرع وقت، إلا أن ذلك يعتمد على أن تسير الأمور بشكل جيد خاصة برنامج التلقيح، وألا تظهر سلالات جديدة قد تطيح بخططنا.

كما تعتمد كذلك على أن نستوعب ونتذكر دوما أننا لم نتجاوز مرحلة الخطر بعد".

وأوضح أن النظام الصحي البريطاني لا يزال يتعرض لضغط كبير، معربا عن تخوفه من أعداد حالات الإصابة اليومية.

وأكد جونسون ضرورة أن يستمر الجميع في الالتزام بإجراءات احتواء الفيروس ومنع انتشاره، مشيرا إلى أن حكومته سَتُقيِّم الوضع منتصف فبراير المقبل؛ لتقرر الخطوة القادمة فيما يتعلق بتخفيف القيود المفروضة، مؤكدا أن تخفيف القيود سيتم تدريجيا.

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