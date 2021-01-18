حزب الحرية يشارك في فعاليات ملتقي الأحزاب المصرية

شارك حزب الحرية المصري، في فعاليات ملتقي الأحزاب المصرية، بحضور سفير الصين لدى القاهرة عبر التقنيات الحديثة "زووم"؛ لمناقشة آليات وسبل التعاون المشترك بين البلدين؛ تزامنا مع الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني والذكري 65 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية المصرية.حضر الفعالية أحمد إدريس، أمين التنظيم بحزب الحرية المصري، مؤكدًا تقديره للعلاقات التاريخية بين الشعبين المصري والصيني الممتدة بجذورها في أعماق التاريخ، معربًا عن تقديره للإنجازات الصينية في كافة المجالات تحت قيادة الحزب الشيوعي الصيني الذي يساهم بفاعلية في كافة القضايا العالمية ذات التأثير الكبير على شعوب العالم.أكد إدريس أن اللقاء المستمر يأتي لمزيد من التعاون المثمر في كافة المجالات بين البلدين، مقترحًا تفعيل التبادل والشراكة في مجال الصحة وتعميق التعاون في مجال التصنيع الدوائي لمواجهة جائحة كوفيد 19، وزيادة فعالية اللجان الاقتصادية والتجارية والعلمية المشتركة بين البلدين، وكذلك نشر ثقافة تبادل الخبرات بالتوسع في انشاء مدارس وجامعات صينية، وزيادة التبادل السياحي بين البلدين لما لهم من مكانة حضارية متميزة، ونشر ثقافة الحوار وتعميق مفهوم السلام العالمي بين كافة الشعوب حتى تحقق المزيد من التقدم والرقي لصالح الانسانية.