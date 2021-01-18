«إفرح».. أول دويتو لـ أحمد سعد ووائل الفشني (فيديو)

يتعاون المطرب أحمد سعد مع المطرب والمنشد وائل الفشني في أغنية جديدة بعنوان «إفرح».وأشاد أحمد سعد بالفشني قائلًا: «من زمان وأنا بسمع أغاني وائل الفشني وبتبسط وصوته خطير».وردًا على ذلك أعرب وائل الفشني عن سعادته بهذا التعاون، وأكد اعتزازه بـالفنان أحمد سعد قائلًا: «الوحيد في مصر اللي وقف جنبي وقت أزمتي.. أحمد سعد عمود فني لمصر».أغنية «إفرح» طرحتها شركة «مزيكا» على يوتيوب وعلى جميع المتاجر الإلكترونية وهي من كلمات وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقى خالد نبيل.