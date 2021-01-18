البرتغال تسجل رقما قياسيا جديدا في معدل الوفيات اليومي بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في البرتغال، اليوم الاثنين، تسجيل 167 حالة وفاة مرتبطة بالإصابة بفيروس كورونا المستجد، في معدل قياسي لحالات الوفاة اليومية في البلاد منذ بدء الجائحة.وذكرت شبكة (سكاي نيوز) الناطقة باللغة الإنجليزية، أنه بهذه الوفيات المسجلة اليوم، ارتفع إجمالي حالات الوفاة بسبب كورونا في البرتغال إلى 9028 حالة.وأشارت الشبكة إلى أن البرتغال، البالغ تعداد سكانها نحو 10 ملايين نسمة، تحاول السيطرة على انتشار فيروس كورونا من خلال إجراءات الإغلاق.