«التموين» تكشف تفاصيل خطة ربط الصوامع بشبكة السكة الحديد

قال علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن هناك خططا لربط الصوامع الرئيسية بشبكة السكك الحديدية، وتقليل التكلفة الإجمالية الخاصة بتلك الجزئيات، وإنه تم الاتفاق مع وزارة النقل لمخططات الربط في الإسماعيلية ومنوف وسندوب ضمن خطط للنقل إلى المطاحن بما يرفع العائد من البضائع.أضاف "المصيلحي"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: "نحقق استفادات وتكلفة أقل من النقل البري بمخططات الربط، كما أن هناك عمل جاد في النقل البحري لاستخدام نهر النيل، وتمت تجربة أول صنادل ننقل عليها بضائع من بعض الموانئ، ضمن مشروع طموح سنستفيد منه وشيكا.وتابع الوزير: الهدف الاستراتيجي الذي نسعى إليه هو بناء الإنسان المصري، لم يكن لدينا في الوزارة أهداف فرعية، ومن تابع بيان رئيس الوزراء سار بترتيب للأهداف العامة ثم أمور تفصيلية، ونحن هنا لنوضح التفاصيل المنبثقة من البرنامج الرئيسي.