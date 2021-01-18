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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

وزير العمل الأردني وسفيرة بعثة الاتحاد الأوروبي يبحثان التعاون المشترك

الإثنين 18/يناير/2021 - 06:36 م
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
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بحث وزير العمل وزير الدولة لشؤون الاستثمار الأردني الدكتور معن القطامين، خلال لقائه اليوم الإثنين، مع سفيرة بعثة الاتحاد الأوروبي في الأردن ماريا هادجيثيودوسيو، سبل التعاون المشترك بين الوزارة وبعثة الاتحاد الأوروبي في الأردن.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن وزير العمل عرض مشاريع التدريب والتأهيل التي تقدمها الوزارة لفتح آفاق جديدة أمام الشباب بتوفير فرص عمل لهم توائم متطلبات سوق العمل، ومن بينها "مشروع توكيد" الذي يهدف إلى ضمان استمرارية فتح القطاعات والأنشطة الاقتصادية وتجنب الحظر والإغلاقات بسبب تداعيات جائحة كورونا.

وأضاف أن مشروع "توكيد" يوفر مراقبي وقاية صحية في منشآت القطاع الخاص بعد تدريبهم وتأهيلهم لهذه الغاية مهمتهم التأكد من مدى التزام المنشآت بتدابير الوقاية من انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يوفر أكثر من 4 آلاف فرصة عمل في القطاع الخاص، موضحا أن الوزارة تعمل من خلال مؤسسة التدريب المهني وهيئة وتنمية وتطوير المهارات على زيادة جاذبية العمل المهني والتقني الذي يوفر فرص عمل جديدة بحسب المتطلبات المتغيرة لسوق العمل، بالإضافة إلى تمكينهم من المهارات اللازمة لكل مهنة.

من جهتها، أكدت سفيرة بعثة الاتحاد الأوروبي ماريا هادجيثيودوسيو أهمية دعم برامج التدريب والتشغيل التي تقدمها الحكومة لتوفير فرص عمل للشباب، بالإضافة إلى تدريب مفتشي العمل لضمان توفير بيئة عمل آمنة للمرأة لزيادة استفادة الأردن من قواعد المنشأ.

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