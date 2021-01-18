هبوط أرضي وسط الإسكندرية بسبب كسر ماسورة مياه (صور)

شهد حي وسط الإسكندرية، هبوط أرضي كسر ماسورة مياه، ووجه اللواء علاء يوسف رئيس الحي، بسرعة التعامل مع الهبوط، وذلك حرصًا على سلامة شبكة الطرق الرئيسية والفرعية.وتابعت إدارة الطرق بحي وسط إصلاح كسر ماسورة مياه التي أحدثت هبوطًا أرضيًا أمام ٢ شارع الناصر محمد، حيث تم الانتهاء من الأعمال، والردم ووضع طبقة سن، تمهيدا لإعادة الشيء لأصله بمعرفة مديرية الطرق والنقل.جاء ذلك في إطار رفع كفاءة الطرق بالحي، للمساهمة في تحقيق الأمن والسلامة وانسياب الحركة المرورية، ورفع المعاناة عن المواطنين.