رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 18 يناير 2021 الموافق 05 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

هبوط أرضي وسط الإسكندرية بسبب كسر ماسورة مياه (صور)

الإثنين 18/يناير/2021 - 06:52 م
هبوط أرضي وسط الإسكندرية
هبوط أرضي وسط الإسكندرية
هبه عويضه
طباعة
شهد حي وسط الإسكندرية، هبوط أرضي كسر ماسورة مياه، ووجه اللواء علاء يوسف رئيس الحي، بسرعة التعامل مع الهبوط، وذلك حرصًا على سلامة شبكة الطرق الرئيسية والفرعية.

وتابعت إدارة الطرق بحي وسط إصلاح كسر ماسورة مياه التي أحدثت هبوطًا أرضيًا أمام ٢ شارع الناصر محمد، حيث تم الانتهاء من الأعمال، والردم ووضع طبقة سن، تمهيدا لإعادة الشيء لأصله بمعرفة مديرية الطرق والنقل.

جاء ذلك في إطار رفع كفاءة الطرق بالحي، للمساهمة في تحقيق الأمن والسلامة وانسياب الحركة المرورية، ورفع المعاناة عن المواطنين.
هبوط أرضي وسط الإسكندرية بسبب كسر ماسورة مياه (صور)
هبوط أرضي وسط الإسكندرية بسبب كسر ماسورة مياه (صور)
هبوط أرضي وسط الإسكندرية بسبب كسر ماسورة مياه (صور)
هبوط أرضي وسط الإسكندرية بسبب كسر ماسورة مياه (صور)
هبوط أرضي وسط الإسكندرية بسبب كسر ماسورة مياه (صور)
هبوط أرضي وسط الإسكندرية بسبب كسر ماسورة مياه (صور)
هبوط أرضي وسط الإسكندرية بسبب كسر ماسورة مياه (صور)
هبوط أرضي وسط الإسكندرية بسبب كسر ماسورة مياه (صور)
هبوط أرضي وسط الإسكندرية بسبب كسر ماسورة مياه (صور)
هبوط أرضي وسط الإسكندرية بسبب كسر ماسورة مياه (صور)

موضوعات متعلقة

حقيقة القبض على عضوات نادي الجزيرة المتورطات في واقعة «التورتة الجنسية»

أول تعليق من الأزهر على زواج التجربة

سيد عبدالحفيظ يهاجم الحكام بعد التعادل مع البنك الأهلي

إيقاف محمد الشناوى 4 مباريات

الصور

image description

صناع مدينة دمياط للأثاث يشاركون بمعرض التضامن في أسيوط

image description

جامعة أسيوط تتعاون مع وزارة الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات

image description

حملات على الأسواق والمقاهي لمكافحة انتشار كورونا في أسيوط

image description

أوقاف دمياط تطلق «قوافل الخير» في المستشفيات

image description

حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف بأسيوط

الأكثر قراءة

حقيقة القبض على عضوات نادي الجزيرة المتورطات في واقعة «التورتة الجنسية»

قرار مهم من «التعليم» بشأن «الاختبارات الأونلاين» (مستند)

إلغاء حكم حبس أصدقاء «طفل المرور»

بعد إجرائه مسحة ذرية.. منع زيارة الفنان علي حميدة

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

فاتورة التليفون الأرضي يناير 2021.. رابط الاستعلام والتفاصيل

الأمطار تغرق مئات الخيام في سوريا

مدينة صينية تسجل رقما قياسيا في عدد المعمرين وصل 525 شخصا

9 إصابات كورونا في صفوف رحلتين حملتا لاعبين ببطولة أستراليا للتنس

أيام زمان

«كنت ضيف عليهم».. هل خلف أحمد زكى وعده مع مدرسة المشاغبين؟

عماد عبدالحليم توفي شابًا.. عم مطربة مشهورة.. وتبناه العندليب

سر حمل متظاهري ثورة 19 الفنان حسن فايق على الأعناق

إسماعيل ياسين اشتكى لى من العوز.. اعترافات خورشيد عن الفقر

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
بـ دون الدوليين
د. منى حلمى
يوم سعيد فى حياة الطفلة «فاتن حمامة» ويوم سعيد فى حياة الفن السابع
عمرو خالد
«الجبار».. اذهب إليه بكسرك وسيجبر بخاطرك «2 - 2»
مؤمن المحمدي
ذئاب الجبل
المزيد

الثقافة

بعد 3 أعوام من وفاته.. زوجة صبري موسى تحيي ذكرى رحيله

غدًا.. الحفل الشتوي السنوي للشاعر إبراهيم فرج

اليوم.. انطلاق مبادرة الفنانة وفاء ياديس للطفل الموهوب «أونلاين»

«فى إحياء تراثنا» ندوة مع المعمارى علاء حبشى فى «الثقافى الفرنسى»