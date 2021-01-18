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الإثنين 18 يناير 2021 الموافق 05 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إندونيسيا تسجل 9086 إصابة جديدة بكورونا و295 وفاة

الإثنين 18/يناير/2021 - 06:00 م
إندونيسيا كورونا
إندونيسيا كورونا
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سجلت إندونيسيا، اليوم الإثنين، 9 آلاف و86 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و295 وفاة ناجمة عنه خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت فرقة العمل المعنية بالاستجابة لأزمة "كوفيد-"19 في البلاد بأن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة ارتفع بذلك إلى 917 ألفا و15 إصابة، فيما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 26 ألفا و282 حالة وفاة، حسبما نقلته وكالة الأنباء الإندونيسية الرسمية "أنتارا".

وأشارت فرقة العمل إلى أنها سجلت كذلك 9 آلاف و475 حالة تعاف جديدة من الإصابة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين في إندونيسيا إلى 745 ألفا و935 شخصا، فيما لا تزال هناك 144 ألفا و798 حالة نشطة.

وسجلت العاصمة الإندونيسية جاكرتا أعلى عدد من الإصابات الجديدة على مستوى البلاد بلغ 2361 إصابة.

وكانت السلطات قد شددت القيود المرتبطة بفيروس كورونا في مناطق جزيرة جاوة الست، والتي تشمل جاكرتا وفي جزيرة بالي لمدة أسبوعين حتى 25 يناير، لمواجهة الارتفاع في إصابات "كوفيد-19".

وانطلقت الأسبوع الماضي حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في إندونيسيا التي تعد الأكثر تضررًا جراء فيروس كورونا المستجد في جنوب شرق آسيا.

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