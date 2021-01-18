توافق مصرى أردنى لحشد جهود المجتمع الدولى لتقويض خطر الإرهاب

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، بقصر بسمان بالعاصمة الأردنية عمان، مع الملك عبدالله الثانى بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.وذكر المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، أن المباحثات تطرقت إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين فى كل مجالات التعاون التجارى والتنموى والاستثمارى فضلًا عن التعاون الأمنى وتبادل المعلومات، بالإضافة إلى استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث توافقت رؤى الجانبين بشأن تعزيز مساعيهما لحشد جهود المجتمع الدولى من أجل التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات التى يشهدها بعض دول المنطقة وتقويض خطر الإرهاب والتطرف، بما يستعيد الأمن والاستقرار ويحافظ على وحدة أراضى تلك الدول ويصون مقدرات شعوبها.