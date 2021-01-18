سفير أوكرانيا بالقاهرة يبحث مع مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية القضايا الثنائية
الإثنين 18/يناير/2021 - 05:36 م
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بحث إيفهين ميكيتينكو سفير أوكرانيا بالقاهرة، اليوم الاثنين، مع السفير بدر عبد العاطي مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية عددا من قضايا الأجندة الثنائية.
وذكر بيان لسفارة أوكرانيا - على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك - أن الجانبين ناقشا الخطط لتنفيذ أنشطة مشتركة هذا العام من بينها تنظيم الزيارات والمشاورات والاجتماعات التنسيقية.
وذكر بيان لسفارة أوكرانيا - على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك - أن الجانبين ناقشا الخطط لتنفيذ أنشطة مشتركة هذا العام من بينها تنظيم الزيارات والمشاورات والاجتماعات التنسيقية.