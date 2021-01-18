رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 18 يناير 2021 الموافق 05 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير التموين: 64% من المواطنين يحصلون على دعم السلع

الإثنين 18/يناير/2021 - 06:40 م
وزير التموين
وزير التموين
نرمين محمود الدهان
طباعة
قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، إن عدد المستفيدين من الدعم التموينى لم يقل، كما يتخيل البعض، متابعا، ما قل هو العدد الخطأ أو غير المستحق.

وأضاف المصيلحى، فى بيانه عن أداء وزارته خلال العامين الماضيين بالجلسة العامة للبرلمان، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفى جبالى، أن عدد المستفيدين من التموين كان 68 مليون مواطن، وأصبح اليوم 64 مليون مواطن، وكذلك كان عدد المستفيدين من دعم الخبز 81 مليون مواطن، وأصبح الآن 71 مليون مواطن، متابعا، أن الفارق فى الأرقام هو نسبة الأسماء المكررة والخطأ.

وتابع وزير التموين، وفقا لتلك الأرقام يحصل نسبة 64% من المواطنين باعتبار أن عددنا 100 مليون، على دعم السلع، ويحصل نحو 70% من المواطنين على دعم الخبز، وهو أمر جيد، كما أن الأطفال، يحصل نحو 90% منهم على الدعم التموينى.

وأشار المصيلحى، إلى أن حجم هذا العمل لو لم يكن منضبطا ستكون هناك خسائر كبيرة، وبالتالى لا بد من الانضباط فى البيانات والمنظومة، وأصبحنا الآن نصدر بطاقة الدعم إلكترونيا دون تدخل بشرى.

وتابع: "أصدرنا مؤخرا أكثر من نصف مليون بطاقة دعم للفئات الأكثر احتياجا بناء على قاعدة بيانات وزارة التضامن".

موضوعات متعلقة

بالأرقام.. خريطة الإجازات الرسمية كاملة لعام 2021

«سي إن إن»: اكتشافات سقارة الأخيرة ستعيد كتابة التاريخ

دفعة العمالة الغير منتظمة يناير.. موعد صرف المنحة الخامسة للعمالة الغير منتظمة 2021

سيد عبدالحفيظ يهاجم الحكام بعد التعادل مع البنك الأهلي

الصور

image description

جامعة أسيوط تتعاون مع وزارة الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات

image description

حملات على الأسواق والمقاهي لمكافحة انتشار كورونا في أسيوط

image description

أوقاف دمياط تطلق «قوافل الخير» في المستشفيات

image description

حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف بأسيوط

image description

ضياء الدين داود يتقدم بطلب إحاطة حول تصفية شركة الحديد والصلب

الأكثر قراءة

حقيقة القبض على عضوات نادي الجزيرة المتورطات في واقعة «التورتة الجنسية»

قرار مهم من «التعليم» بشأن «الاختبارات الأونلاين» (مستند)

إلغاء حكم حبس أصدقاء «طفل المرور»

بعد إجرائه مسحة ذرية.. منع زيارة الفنان علي حميدة

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

فاتورة التليفون الأرضي يناير 2021.. رابط الاستعلام والتفاصيل

الأمطار تغرق مئات الخيام في سوريا

مدينة صينية تسجل رقما قياسيا في عدد المعمرين وصل 525 شخصا

9 إصابات كورونا في صفوف رحلتين حملتا لاعبين ببطولة أستراليا للتنس

أيام زمان

«كنت ضيف عليهم».. هل خلف أحمد زكى وعده مع مدرسة المشاغبين؟

عماد عبدالحليم توفي شابًا.. عم مطربة مشهورة.. وتبناه العندليب

سر حمل متظاهري ثورة 19 الفنان حسن فايق على الأعناق

إسماعيل ياسين اشتكى لى من العوز.. اعترافات خورشيد عن الفقر

مقالات الرأي
د. منى حلمى
يوم سعيد فى حياة الطفلة «فاتن حمامة» ويوم سعيد فى حياة الفن السابع
عمرو خالد
«الجبار».. اذهب إليه بكسرك وسيجبر بخاطرك «2 - 2»
مؤمن المحمدي
ذئاب الجبل
د.أحمد الخميسى
سلافوى جيجك.. «كوفيـد- 19» الذى هز العالم
المزيد

الثقافة

غدًا.. الحفل الشتوي السنوي للشاعر إبراهيم فرج

«فى إحياء تراثنا» ندوة مع المعمارى علاء حبشى فى «الثقافى الفرنسى»

الخميس.. مناقشة كتاب «استديو الممثلين» لحسام داغر بمؤسسة «إبداع»

«الإرث الفسطيني المرئي والمسموع» محاضرة عبر تطبيق زوم غدا