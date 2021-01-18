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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

القبض على متهمين هاربين من تنفيذ 110 أحكام قضائية بالمنيا

الإثنين 18/يناير/2021 - 05:25 م
أجهزة الأمن بالمنيا
أجهزة الأمن بالمنيا
المنيا ـ على حسين
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نجحت أجهزة الأمن بالمنيا بالتنسيق مع مباحث مركز العدوة، شمال المحافظة، في القبض على سيدة وشخص آخر هاربين من أحكام قضائية وصلت إلى 110 حكم قضائي متنوع، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

كان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير إدارة البحث الجنائي بتلقيه إخطارا من العميد هشام حمزة مأمور مركز العدوة، شمال المنيا، يفيد بالقبض علي سيدة 30 سنة وشخص آخر 29 سنة وكلاهما مقيمين بقرية واحدة وعليهما أحكام قضائية تصل إلى 110 حكم قضائى.

عقب تقنين الإجراءات الأمنية بقيادة بقيادة الرائد محمد صلاح رئيس مباحث العدوة ومعاونه الاول النقيب محمد أبو الوفا والنقيب أحمد عوض، تم القبض على سيدة تدعى أ.م 30 سنه وتقيم مركز العدوة، وعليها 50 حكم قضائى متنوع بإجمالي 70 سنة أحكام، وضبط أ. ح 29
سنة وعليه 60 حكم قضائى وذلك بسبب صدور أحكام جنائية ضدهم.

بتقنين الإجراءات الأمنية تم القبض عليهما لتنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم فيما قد تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بموجب الواقعة، وتم العرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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