السودان: لن نقبل بفرض إثيوبيا سياسة الأمر الواقع في سد النهضة

أكد الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني، أن الخرطوم لن تقبل بفرض سياسة الأمر الواقع فيما يتعلق بسد النهضة.وأوضح "حمدوك" في تصريحات مساء اليوم، أن سد النهضة يهدد سلامة 20 مليون سوداني تعتمد حياتهم على النيل الأزرق وهم لن يقبلوا بهذا الأمر.وشدد على موقف بلاده المطالب بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة بما يحفظ مصالح الجميع ويراعي مصالح مصر والسودان.وأعاد رئيس الوزراء ‏السودان التأكيد على رفض بلاده مضي إثيوبيا في الملء الثاني لسد النهضة دون اتفاق ملزم.